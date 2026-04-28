「北館東門」の復元イメージ（福岡市提供）福岡市は、飛鳥時代から平安時代に迎賓館の役割を担った「鴻臚館」があった市内の跡地で、門の復元工事を進めている。「北館東門」と呼ばれ、中国大陸や朝鮮半島からの使節団が最初に通ったとされる。公開は10月の予定。歴史的価値を次世代に継承するとともに、観光資源にしたい考え。市によると、鴻臚館は古代日本の朝廷が設置し、外交や交易の窓口となった建物。7世紀から約400年間