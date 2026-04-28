28日のボートレース江戸川「ゴールデンカップ」3日目は、水面状況悪化により8R以降が中止、打ち切りととなった。順延はせず、優勝戦は5月1日に行われる。この日は朝から追い風が9メートルと強く吹き、1Rから安定板を装着してスタート展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮して開催されていた。