2026年4月28日（火）全国で5店目の「アニエスベーカフェ」が神戸阪急本館5階にオープン。店内では、”神戸阪急”でしかいただけない「ユーハイム」とコラボレーションした”神戸阪急限定メニュー”や、パリ発の「リベルテ・パティスリー・ブランジェリー」のパン、フランス発祥の「ボンヌママン」のジャムを使用したメニューなどご用意！ 「アニエスベーカフェ」が神戸阪