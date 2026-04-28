タレント鈴木紗理奈（48）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、体調不良のため休養を発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）にねぎらいの言葉を送った。番組ではこの日、日村の所属事務所の発表を速報で伝えた。鈴木は「体のことなのか、心のことか分からないですけど」としつつ、タレントの置かれたポジションに言及。「私たちの職業って、ずっと走り続