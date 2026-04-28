「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが大谷翔平の一打をきっかけに逆転サヨナラ勝ちした。２点を追う九回１死一、二塁。大谷が鋭いライナーを右翼線へ運び、この試合３安打目となるエンタイトルの適時二塁打で１点差に迫った。さらにフリーマンが申告敬遠で２死満塁となり、タッカーが試合を決めた。この試合は「日本の日」として開催され、試合前にはＹＯＳＨＩＫＩがアメリカ国歌を演奏。