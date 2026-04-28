フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。愛媛県松山市出身の歌手加藤いづみ（57）について触れた。松山は現在、春のコンサートで全国行脚中。28日には愛媛県松山市、30日には高知県高知市でライブを行う。松山はライブ開催地出身の歌手の楽曲をよくオンエアする。「松山出身の歌手、いました、加藤いづみさん」と前置きした上で「加藤いづみって言われて顔は浮かばな