「あの、これはなんという技でしょうか。とにかく胸毛を全面ブラッシングしてほしいとのことです」【動画】 犬のお願いに……思わず二度見そんな飼い主さんの戸惑いの声とともに公開された、1匹の柴犬の動画が反響を呼んでいます。“イケワン”ぶりに磨きをかけるべく、熱心にお手入れをしてもらっているのは「いろり」くん（2歳・男の子）。SNSでは、伏せやゴロンと寝そべってブラッシングしてもらうわんちゃんの姿をよく見かけま