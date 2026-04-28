最強プレイヤーにふさわしい史上最強の愛車とはラグビー日本代表の稲垣啓太さんが2026年4月11日、公式Instagramを更新し、自身の愛車を披露しました。どのような特徴があるクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがラグビー日本代表「稲垣啓太」V8ツインターボの「“最強”愛車」です！ 画像で見る稲垣さんは、長年ランドローバーに乗っており、2020年よりランドローバーのアンバサダーを務めています。そんな