私は専業主婦のモモカ。夫のトオル、3歳の息子イツキと一緒に暮らしています。私の実家はとても裕福で、結婚後もずっと経済的な援助をしてくれます。おかげで何不自由ない生活だし、イツキにも最高の環境を与えてあげられます。なのに両親が贅沢な温泉旅行に連れて行ってくれたその晩、トオルは「もう終わりにする」と言い出しました。なんだか疲れているようです。「自分の家庭を自分の手で支えている実感がほしかった」というの