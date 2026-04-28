令和８年４月２８日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気を地方ごとに ２週間気温予報 北海道地方の向こう２週間の気温は、平年並か高いでしょう。東北地方と東・西日本の気温は、向こう６日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は平年並の日が多いでしょう。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。