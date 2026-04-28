２８日午前、広島県三次市の製薬工場でタンクが爆発し、5人が負傷する事故がおきました。火はおよそ３時間後に消し止められました。事故が起きたのは、三次市南畑敷町にある丸善製薬の工場です。警察と消防によると、午前11時半頃、付近の住民から「タンクが爆発した」などと通報がありました。タンクから炎があがり、消防車8台・救急車5台が出動して、およそ3時間後に火を消し止めました。ケガをしたのは、工場内で作業をしていた