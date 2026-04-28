サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCは、徳重剛さん（48）が代表に復帰したと発表しました。徳重さんは去年３月に、他人名義の印鑑を使って嘘の辞任届を作成した疑いで書類送検され、代表を辞任しましたが、同年4月に不起訴処分となりました。辞任から約１年。代表に復帰した徳重さんは「透明性の高いクラブ経営を徹底する」とコメントしています。