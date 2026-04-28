元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が28日、自身のインスタグラムなどを更新。「Mercedes-AMGG63」を購入し、納車する様子を公開した。インスタグラムでオレンジマットのボディの新車の横に立つ姿を披露。「Mercedes-AMG G63 Edition performance納車」と報告した。自身のYouTubeチャンネルでは納車の様子を公開。「メルセデスにふらっと寄って、気づいたら限定60台のゲレンデ買ってた」と題し、サムネイルでは「最強