お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。タレントのMEGUMI（44）からの思わぬぶっ込みにタジタジとなる場面があった。トーク中、出身の宮崎県が姉さん女房が多いという話題を久保田が振ると、MEGUMIが「でも先生凄いっしょ、18歳下の人と付き合っているんでしょ、今」と突然切り込むと、久保田は「ぶっ込んできたなぁ！ちょっと