謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が、27日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。中学受験の時に行っていたという、独自の勉強方法を明かす場面があった。【写真】「DaiGoに似てる さすが兄弟」14歳の頃のおどけなさ残る松丸亮吾この日は「偏差値70超え芸能人が大集合!!今すぐ役立つお受験法SP」と題し、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ、岸谷蘭丸、8人組グループ・B&ZAIの本高克樹（