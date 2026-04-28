◇ナ・リーグドジャース5―4マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でマーリンズと戦い、劇的なサヨナラ勝利で連勝を3に伸ばした。先発・山本由伸投手（27）が1―2の5回に逆転3ランを浴びると、打線はマーリンズのリリーフ陣に苦しんだが、最終回に逆転に成功した。大谷翔平投手（31）は2試合連続の3安打を記録。最後はカイル・タッカー外野手（29）がサヨナラ2点打を放ち、球場