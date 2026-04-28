ＡＫＢ４８が２８日、都内で行われたオリジナルグッズ作成サービス「ＵＰーＴ×ＡＫＢ４８Ｇｒｏｕｐ新ＣＭ発表会」にＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８、西村博之（ひろゆき）氏と出席した。各グループ５人ずつ３０人のメンバーが登壇。６グループがそろうのは８年ぶりだといい、イベント内ではパフォーマンス対決を行うなど競い合った。久々の国内グループのそろい踏みで、近年では少なくなっ