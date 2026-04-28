木原官房長官（左端）に緊急提言を手渡した（右から）公明党の西田幹事長、立憲民主党の田名部幹事長、中道改革連合の階幹事長＝28日午前、国会中道改革連合、立憲民主、公明の3党幹事長は28日、木原稔官房長官と国会内で会い、中東情勢の悪化に伴う原油高への対応を求める緊急提言を手渡した。3党が実施した約1万2千件の個人・企業へのアンケート結果を踏まえ、電気・ガス料金や燃料価格の引き下げ、医療用品の安定供給を要請。