NPT＝核拡散防止条約の再検討会議がニューヨークの国連本部で開幕しました。成果文書を採択できるかどうかが焦点ですが冒頭からアメリカとイランが衝突しました。【映像】アメリカとイランが衝突した再検討会議の様子NPT再検討会議は191の国と地域が参加して原則5年ごとに開かれ、核軍縮の方向性を議論します。冒頭、イランの副議長選出をめぐってアメリカが「条約違反の国が指導的役割を担うのはNPTへの侮辱だ」と異議を申