はしかの全国の患者数が、1週間で57人確認されました。今年に入って感染者はすでに300人を超えました。【映像】はしか感染“去年の4倍” 厚労省が接種確認を呼び掛けJIHS＝国立健康危機管理研究機構によりますと、4月19日までの1週間に新たに報告されたはしかの感染者数は57人でした。都道府県別にみると、東京が40人で最も多く、次いで鹿児島で6人、神奈川で4人となっています。今年に入りすでに362人の感染が確認され、