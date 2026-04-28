ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのマーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、９回に適時二塁打を放ち、５打数３安打１打点、２得点だった。打率２割７分８厘。チームは５―４でサヨナラ勝ちして３連勝を飾った。見せ場は最後に回ってきた。２―４の９回一死一、二塁で、マウンドは５番手の右腕フェアバンクスだ。２球ファウル、２球ボールの５球目、内角の８８・４マイル