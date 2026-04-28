右腹斜筋負傷で離脱中のムーキー・ベッツ内野手（３３）の順調な回復が伝えられる中、キム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）がまた厳しい現実に直面しそうだ。ベッツの代役として遊撃に入り、攻守に活躍を見せているが、ベッツはすでに打撃練習を再開しており、復帰が遠くない状態。二塁手のアレックス・フリーランド内野手（２４）とキム・ヘソンの生存競争になると見られ、ロバーツ監督はどちらかの選択に迫られることになる。