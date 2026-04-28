【モデルプレス＝2026/04/28】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月27日、自身のInstagramを更新。姉妹での写真を公開し、注目を集めている。【写真】24歳美女インフルエンサー「みんなそっくり」美人3姉妹顔出しショット◆流那、3姉妹のお出かけショット公開流那は「家族でお出かけ」とつづり、写真を投稿。白いトップスとデニムを合わせたコーディネートで、ツツジの花の前で前かがみになり頬に手を当てるポー