【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の小沼将大（36）が芸能界を引退することがわかった。4月27日、自身の公式X（旧Twitter）を通じて報告した。【写真】2014年「テニミュ」出演イケメン俳優の最新自撮りショット◆小沼将大、芸能界引退へ小沼は「突然のご報告になり、申し訳ございません。ご一読いただけたら幸いです」とし、書面を公開。「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろ