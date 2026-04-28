韓国のグローバルグループ・aespaのリーダーであるKARINAが、ラグジュアリーゴルフブランド「MARK & LONA」の新ブランドアンバサダーに就任し、都内で発表会が開催された。 アンバサダー就任について質問されると「最初にオファーを受けたときは驚きました。とてもうれしかったですが、ゴルフウェアを上手に着こなせるかという心配もありました。でも、できあ