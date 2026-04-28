クワバタオハラのくわばたりえ（50）が25日、自身のYouTube「バタやんちゃんねる」で、10キロダイエットに成功したことを明かし話題になっている。25日には紫のドレスでオリジナルソング「I LOVE OBASAN」を熱唱する姿をアップした。【もっと読む】マツコ・デラックスのNetflix新番組が制作中止に…「3年間続く大殺界の2年目」の気になる今後食事改善を中心に5カ月間にわたりダイエットに取り組み、チャイナドレスのファスナー