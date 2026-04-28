30日(木)から5月1日(金)にかけては、低気圧が発達しながら本州の南岸を進む予想です。九州から関東の太平洋側を中心に雨や風が強まり、警報級の大雨になる恐れがあります。道路の冠水などにご注意ください。低気圧が発達沖縄・九州〜関東でまとまった雨いよいよゴールデンウィークがスタート。初日の明日29日(水・昭和の日)は、北陸や東北では午前中に雨が降るでしょう。沖縄は低気圧が近づくため、夜になると広く雨が降り、石垣