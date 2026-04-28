【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：188円を前に足踏み、186円台の底堅さを確認しつつ次の一手を待つ 先週（4月20日～4月27日）のまとめ 先週のユーロ円は、前週末の急落から一旦の落ち着きを取り戻したものの、187円台半ばのレジスタンスが意識され、方向感を欠く「小康状態」の展開となった。心理的節目の188円を前にした警戒感と、下値の堅さが拮抗する1週間であった。 週初の反発と187円台の回復（4