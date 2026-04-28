【通貨別まとめと見通し】ポンド円：216円台到達も介入警戒感で急反落、高値圏での神経質な攻防続く 先週（4月20日～4月27日）のまとめ 先週のポンド円は、週初からポンド買い・円売りの流れが加速し、数年来の高値を更新し続ける極めて強い展開となった。しかし、216円の大台に乗せた直後に急激な調整に見舞われるなど、当局の介入実弾投下を極度に警戒する、ボラティリティの極めて高い1週間であった。 216円台への