【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.20円台で上値重く調整含み、実需の押し目待ちが交錯 先週（4月20日～4月27日）のまとめ 先週のメキシコペソ円は、週初に付けた高値圏での利益確定売りに押され、徐々に上値を切り下げる重い展開となった。円安基調は継続しているものの、ペソ独自の買い材料が乏しく、9.20円の壁を明確に突破できずに調整色が強まった1週間であった。 9.20円台でのトリプルトップ形成（4月