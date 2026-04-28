【通貨別まとめと見通し】南アランド円：高値更新後の急激な調整、9.60円台の攻防がトレンドの分水嶺に 先週（4月20日～4月27日）のまとめ 先週の南アランド円は、週初に数年来の高値を更新する勢いを見せたものの、その後は急激な調整売りに押される展開となった。円安の地合いに支えられつつも、ランド独自の材料や新興国市場への警戒感からボラティリティが非常に高まった1週間であった。 9.80円への歴史的ジャン