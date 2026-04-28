東根市で28日午後、住宅火災が発生しました。28日正午ごろ、東根市長瀞の森谷勝美さん（73）の住宅から炎が上がっているのを通行人の男性が発見し、119番通報しました。警察の調べによりますと森谷さんの木造一部2階建ての住宅が焼損し、午後2時30分現在、消防による消火活動が続けられています。関係者の話では、森谷さん夫妻は当時、外で畑仕事をしていて、昼食づくりのために自宅に戻ったところで自宅の出火に気付いたというこ