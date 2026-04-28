野菜が食べたいときはこれ！「簡単ビビンバ」を作ってみた 韓国を代表するご飯料理の「ビビンバ」。彩り豊かな野菜とお肉をバランスよく食べられる一品ですが、具材の個別調理が面倒……という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、焼肉のタレを活用したビビンバのレシピを実際に試してみました。「簡単でおいしい！」と、つくれぽが2200件以上寄せられている人気レシピです。 【材料】（2人分）ごはん…2杯分薄切