可哀想な俺の話…はじまりはここから俺はつい最近、思わせぶりな部下に騙されて会社を追われることになりました。しかも、妻まで家を出て行って離婚。俺、かわいそうだと思いませんか？妻も部下も男を見る目がないんだよなぁ…。健気な俺は今、キャリアアップの就活中です。なかなかうまくいきませんが、まずはこの散らかった部屋をなんとかするために、マッチングアプリで出会いを探そうと思います。それなのに…全然うまくいかな