「大阪王将」 が北米に初出店。5月8日にグランドオープンする。【画像】「大阪王将」ロサンゼルス店舗のメニュー表＆外観（一覧）イートアンドホールディングスと三菱食品の共同出資による合弁会社EAT＆MS USA INC.（本社：米国カリフォルニア州） で展開。場所は、米国カリフォルニア州・ロサンゼルスのソーテル（通称：リトル大阪／ジャパンタウン）で、フラッグシップ1号店「OSAKA OHSHO GYOZA & TAPAS」とする。同店