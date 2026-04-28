【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２７日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのマーリンズ戦に１番指名打者で出場し、九回に右翼へのエンタイトル適時二塁打を放つなど５打数３安打１打点だった。３安打は２試合連続。先発した山本由伸は５回５安打４失点（自責点３）、４奪三振４四球で、勝敗はつかなかった。ドジャースは九回、タッカーの２点適時打で５―４でサヨナラ勝ちした。ホワイトソックスの村上宗