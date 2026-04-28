中部の雄（中央）を取り囲んで襲う西部のチンパンジー＝2019年、ウガンダ・キバレ国立公園（アーロン・サンデル氏提供）一つの群れのチンパンジーが二つの集団に分かれ、かつての仲間を襲って殺害する「内戦」に陥った事例を、米テキサス大オースティン校などの国際チームが30年に及ぶ調査で確認した。群れの権力構造の変化や、分断が進む集団間の架け橋だったメンバーの病死などを経て、対立が深刻化する過程を明らかにした。