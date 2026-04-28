静岡県などの集合住宅で水道メーターが相次いで持ち去られた窃盗事件で、水道業者を装った２人組が白昼、空き部屋の水道メーターを持ち去っていた可能性のあることが、捜査関係者への取材でわかった。静岡県警は２７日、県営住宅の水道メーターを盗んだとして、男２人を窃盗容疑で逮捕したと発表。２人が車で各地の団地を巡りながら水道メーターを盗んでいたとみて調べている。逮捕されたのは、住居職業いずれも不詳の男（３２