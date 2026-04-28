活断層による内陸型地震の被害を軽減するため、国立研究開発法人・防災科学技術研究所（茨城県つくば市）のチームは、米国と韓国の国立研究機関と協力し、断層近くで局地的に強まる揺れを高精度で予測する技術の開発に乗り出す。被害が帯状に集中する「震災の帯」の実態解明も図り、将来、発生が予想される首都直下地震などの防災対策につなげたい考えだ。防災科研は、米国のローレンス・リバモア国立研究所と、韓国地質資源研