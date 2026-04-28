G大阪は29日、敵地で京都と対戦する。28日には吹田市内の練習場で非公開調整を行った。PK戦で勝利した長崎戦（4月25日）でビッグセーブを連発し、PK戦でも6人目をストップした18歳のU―21日本代表GK荒木琉偉は「監督（イェンス・ヴィッシング監督）が2試合連続で使ってくれて、試合を重ねるごとに慣れてきた。シンプルに成長できている。何とかクリーンシートに抑えられれば」と次なる目標を“プロ初の無失点”に据えた。GK東