【「ヤングチャンピオン」2026年No.10】 4月28日 発売 価格：450円 【拡大画像へ】 秋田書店は、「ヤングチャンピオン」2026年No.10を4月28日に発売した。価格は450円。 表紙と巻頭グラビアには一ノ瀬瑠菜さんが登場。ふろくとして「一ノ瀬瑠菜 特製クリアファイル」がついてくる。同じく巻頭グラビアでは「ミスヤングチャンピオン2026オーディション予選」が開催される