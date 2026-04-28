27日午後5時26分頃、長岡市の国道交差点で78歳の女性が運転する軽自動車が、信号待ちをしていた車に、追突する事故がありました。事故があったのは長岡市中島の国道8号の交差点です。警察によりますと現場交差点で、市内のパート従業員の女性（78）が運転する軽自動車が、20代の女性が運転する軽自動車に追突しました。20代女性にケガはありませんでしたが、軽自動車を運転していた女性（78）は意識不明の状態で長岡市内の病