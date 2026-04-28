ダイセキが続伸。ＳＢＩ証券は２７日、投資判断の「買い」を継続するとともに目標株価を５５００円から５９００円に引き上げた。イラン情勢の影響で原油価格が上昇しており、既存顧客以外の新たな顧客層から同社の再生燃料に対する需要が高まっていると推定。同社の新規顧客開拓にとって、現在の情勢はフォローとみている。同証券では２７年２月期の連結営業利益は１７４億８０００万円と会社計画（１６８億円）を上回ると