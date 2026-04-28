藤倉化成が後場急上昇している。午後２時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の５５０億円から５５６億円（前の期比０．１％増）へ、営業利益が２０億円から２３億円（同７６．１％増）へ、純利益が２３億円から３０億円（同５．９倍）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。塗料セグメントにおけるリフォーム用塗料の販売が好調に推移したことに加えて、付加価値製品の