4月28日午後10時よりスタートするABEMAの新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』。放送に先駆け、都内で合同取材会が行われた。会場にはスタジオMCを務めるお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄、夏菜、エルフの荒川、森香澄が登壇。収録を終えたばかりの4人が、番組の見どころや自身の結婚観、恋愛観について語った。 （関連：【画像あり】30日間の婚活で結婚相手を見つける3名の女性参加者） ■「