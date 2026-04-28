群馬銀行は後場動意。上昇率は一時９％を超えた。きょう午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績について、最終利益が前回予想の５５０億円から５８８億円（前の期比３３．９％増）で着地したようだと発表しており、好感した買いが集まっている。貸出金利息や有価証券利息配当金の増加などにより本業のコア業務純益が好調だった。期末配当予想は従来の見通しから２円増額の３２円とした。 出所：MINKABU PRESS