コマツが後場に下げに転じた。同社は２８日午後２時３０分、２６年３月期の連結決算を発表。売上高は前の期比０．７％増の４兆１３２７億５１００万円、最終利益が同１４．４％減の３７６３億９１００万円となった。計画に対し減益幅は縮小して着地した。２７年３月期の業績予想は、売上高が前期比０．４％減の４兆１１８０億円、最終利益は同１５．５％減の３１８０億円。減収で前期に続き２ケタの減益を見込む形となり、失望売