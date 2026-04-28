木村拓哉と山口智子が主演を務めた1996年放送のフジテレビ系月9ドラマ『ロングバケーション』が、香港大手メディアPCCW Media傘下のMakerVille制作で初めて海外リメイクされることが決定。同グループ傘下のViuTVなど各プラットフォームで放送・配信される。 参考：木村拓哉は時代を超えて愛され続ける『教場』シリーズで果たした見事なアップデート 『ロングバケーション』は、1996年