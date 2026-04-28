ニューカッスルがコンゴ民主共和国代表FWヨアヌ・ウィサの売却を検討しているようだ。27日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。現在29歳のウィサは昨年夏、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（現：リヴァプール）の後釜としてブレントフォードからニューカッスルへ完全移籍。昨シーズンのプレミアリーグで19ゴールを記録した決定力を買われ、移籍金は総額5500万ポンド（約118億円）に上った。し