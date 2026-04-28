開催：2026.4.28 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 8 - 7 [エンゼルス] MLBの試合が28日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとエンゼルスが対戦した。 Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。 1回表、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってライトへの犠牲フラ